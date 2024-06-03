أحمد موسى: متوقع حدوث حركة فى ملف المحافظين بالتزامن مع التعديلات الوزارية

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل جديدة بشأن حركة المحافظين وتغييرهم، بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

حركة المحافظين

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إنه من المتوقع أن يكون هناك تغيير في ملف المحافظين بالتزامن مع التعديلات الوزارية الجديدة.

التعديلات الوزارية الجديدة

وأضاف في حديثه، أن الحكومة الجديدة سيكون بها أعمار أقل من 40 لـ 50 سنة، مشيرًا إلى أن الجهاز الوزاري يرغب باستمرار في حل المشكلات والتخفيف عن المواطن.