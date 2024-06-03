قصواء الخلالي: من المنطقي رحيل 90% من حكومة مدبولي السابقة (فيديو)

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنه من المنطقي رحيل 90% من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والإبقاء على 10% فقط منها، موضحة أن الدولة المصرية تحتاج الآن إلى مستشارين سياسيين حقيقيين للوزراء الجدد بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي المرتقبة.

وأضافت الخلالي، خلال تقديمه برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة "سي بي سي": "رحيل متحدثي الوزارات التي ستشهد تغييرا أمر ضروري، ونحتاج إلى متحدثين حقيقيين ومؤهلين ومدربين بحكومة مدبولي الجديدة، كما نحتاج إلى الكفاءات بالحكومة المرتقبة، وليس الاعتماد على أهل الثقة فقط".

وأشارت إلى المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، قائلة: "هاني يونس شخص متعاون للغاية، ويدعم وسائل الإعلام ويمدها بجميع المعلومات".