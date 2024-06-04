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محمد الباز

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4-6-2024| درجات الحرارة في مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

يحرص المواطنين بشكل يومي على معرفة آخر أخبار حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4-6-2024 في درجات الحرارة في مصر عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، حيث سيسود طقس شديد الحرارة نهارا بأغلب الأنحاء وحار بالسواحل الشمالية.

آخر أخبار حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4-6-2024

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4-6-2024 ودرجات الحرارة في مصر. 

ويسود اليوم الثلاثاء معتدل ليلا على شمال البلاد بينما سوف يكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وذلك مع استمرار الموجة الحارة على كافة الأنحاء حتى يوم الخميس القادم الموافق 6 يونيو.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية في مصر، أنه سيصاحب اليوم الثلاثاء حالة الطقس رياح نشطة على المناطق المكشوفة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وافاد خبراء الأرصاد الجوية تشهد البلاد أضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة لتصل سرعة الرياح إلى 40:60 كم/س، وارتفاع الأمواج 3:2 متر.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين: (1: 1.75) متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر تكون بين معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين( 2: 3) متر والرياح السطحية شمالية غربية.

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درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم الثلاثاء الدرجة العظمى والصغرى على أنحاء الجمهورية، طبقا لهيئة الأرصاد الجوية كالتالي:
القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والدرجة الصغرى 25 درجة مئوية.
السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.
جنوب سيناء: العظمى 41 والدرجة الصغرى 29 درجة مئوية.
شمال الصعيد: الدرجة العظمى 40 والدرجة الصغرى 25 درجات مئوية.
جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 44 والصغرى 29 درجة مئوية.

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