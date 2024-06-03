ننشر تنسيق التمريض 2024 محافظة القاهرة

تتزايد محركات البحث حول التنسيق للالتحاق بمدارس التمريض خلال العام الحالي 2024.

ويسعى أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم لمدارس التمريض بمحافظة القاهرة.

وننتظر خلال الفترة المقبلة توفير الهيئة العامة للتأمين الصحي لرابط التقديم بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية رسميا عقب اعتمادها من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وحددت الهيئة العامة للتأمين الصحي شروط التقديم، على مدار قبول دفعات جديدة في مدارس التمريض وهي كالتالي:

الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو مايعادلها (مع إحضار ما يفيد معادلتها من التربية والتعليم) في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

وأن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية وفي حالة عدم حصول الطالب على شهادة إتمام التعليم الأساسي (من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي) من نفس المحافظة والحصول على الصف الثالث الإعدادي فقط إحضار الشهادة الإعدادية من نفس المحافظة مع ما يفيد من المستندات الآتية: (بطاقة الرقم القومي لولي الأمر (الوالد / الوالدة) أو الولاية التعليمية من نفس المحافظة بتاريخ إصدار سابق عامين على الأقل أو شهادة ميلاد الطالب / الطالبة).

وحددت الهيئة العامة للتأمين الصحي بالقاهرة، بأن المركز الإدارى يكون بالمحافظة التابع لها المدرسة المتقدم بها وأن يكون عنوان السكن تابع لنفس المركز الإدارى، وأن يكون المتقدم يكون مصرى الجنسية، والحصول على شهادة حسن سير وسلوك، إجتياز إختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة القاهرة

وكان قد، اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بنسبة نجاح ٨٤.٧ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٢٦٠ طالب وطالبة حضر منهم ١٨٥٥٤٥ طالب وطالبة ونجح ١٥٧٣٣٦.



كما اعتمد محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٣.٨%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٩١ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.٦ %، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٤% ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٦٢.٣ %.



وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، أن إدارة القاهرة الجديدة التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٧.٣٥ % ، تليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٧.٢٩ % وحصلت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦%.



وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.