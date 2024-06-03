بعد غضب الوزير.. "الكهرباء" تدرس الإطاحة ببعض رؤساء شركات التوزيع

قال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن هناك حركة تغييرات لبعض رؤساء الشركات توزيع الكهرباء تدرس الشركة القابضة إجرائها خلال الفترة القادمة، لكن بعد الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد في ظل حالة من الرغبة داخل الوزارة لضخ دماء جديدة في ظل وجود مؤاشرات اداء لم ترضَ عنها قيادات الكهرباء.

أضاف المصدر، لـ"الدستور" أن حالة من الاستياء انتابت قيادات الكهرباء بعد مناقشة الموازنات التخطيطية، ونتائج أعمال العام المالي الجاري 2023/2024 تبين وجود أرقام سلبية كبيرة في التحصيلات والفقد الفني لدى بعض شركات التوزيع التي وصل الفقد في إحدى الشركات لـ27.5% وهو الأمر الذي أغضب د.محمد شاكر، وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، حيث تم عقد اجتماع عاصف مع رؤساء شركات التوزيع؛ لكشف تلك الأخطاء.

وتابع أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تدرس تغيير رؤساء شركات توزيع شمال الدلتا، وجنوب القاهرة، وجنوب الدلتا مع الدفع بقيادة جديدة في شركة شمال القاهرة بعد سنوات العطاء الكبيرة التي قدمها حسام عفيفي في شركتي جنوب القاهرة، وشمال القاهرة، لكن هناك رغبة في تعيين رئيس شركة جديد، وأبرز المرشحين لخلافة المهندس حسام عفيفي هو المهندس طارق عبدالشافي، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء حيث كان يشغل منصب رئيس قطاعات الشبكات بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء قبل تعيينه رئيسًا لشركة البحرة لتوزيع الكهرباء.

وأكد المصدر أن حركة التغييرات التي يتم دراستها ستشمل مجالس الإدارات لأغلب شركات التوزيع من نتائج اجتماع وزير الكهرباء مع رؤساء شركات التوزيع، وتم إرسال عدد من اللجان في تلك الشركات، إضافة إلى شركة القناة لتوزيع الكهرباء ومراجعة التقارير الفنية والتجارية كافة.