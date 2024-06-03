محافظ بورسعيد يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام بمجموع 249 درجة

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بمجموع ٢٤٩ درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية ببورسعيد.

محافظ بورسعيد يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام بمجموع ٢٤٩ درجة

قال محافظ بورسعيد، إن القيادة السياسية والدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية على وخاصة فى ظل الجهود المبذولة لبناء المواطن وتعظيم دور المدرسة، مطالبًا كافة العاملين بالمنظومة التعليمية من معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق فى الدراسة لتحقيق أعلى النتائج.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد اعتمد نتيجة الفصل الثانى من العام الدراسى ٢٠٢٣_ ٢٠٢٤ للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٨٥.١% من إجمالى المتقدمين للامتحانات.