الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في بيان رسمي.. "كاف" يكشف تفاصيل الموسم الجديد لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية

دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن كافة التفاصيل الخاصة ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية في موسمها الجديد (2024/2025)

وذكر “كاف” في بيان رسمي نشره عبر موقعه على شبكة الإنترنت، أن الدور التمهيدي من الموسم الجديد لبطولتي الأندية، سيبدأ في الفترة ما بين 16-18 أغسطس من العام الجاري.

وأشار “كاف”، إلى أنه من المقرر أن تنطلق مرحلة المجموعات لبطولتي الأندية، في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر 2024.

وأضاف في بيانه، أن مرحلة خروج المغلوب والدور النهائي في كلتا المسابقتين ستقام في الفترة ما بين مارس ومايو 2025.

ومن جانبه، أعلن “كاف” أسماء الاتحادات الأعضاء الـ12 الأعلى تصنيفًا وفقًا لتصنيفات الاتحاد الأفريقي، والتي ستكون مؤهلة للمشاركة بناديين في كل من دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية 

الاتحادات الوطنية الـ 12 جاءت على النحو التالي: الجزائر، أنجولا، كوت ديفوار، مصر، ليبيا، المغرب، نيجيريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، السودان، تونس، تنزانيا.

وأوضح الاتحاد الأفريقي، في بيانه، أنه بدأ اليوم فترة التسجيل للاتحادات الأعضاء لتسجيل أنديتها المشاركة في البطولتين على نظام ”كاف" لإدارة المسابقات (CMS).

وفي ذات السياق، حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فترات التسجيل الأربع لجميع الاتحادات الأعضاء التي ستشارك أنديتها في الموسم الجديد لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.

فترات التسجيل الأربعة جاءت على النحو التالي:

الفترة الأولى: 1 يوليو إلى 20 يوليو.. للاعبين المؤهلين لخوض الدور التمهيدي

الفترة الثانية: 21 يوليو إلى 31 أغسطس.. للاعبون المؤهلين لخوض الدور التمهيدي الثاني

الفترة الثالثة: 1 إلي 30 سبتمبر.. للاعبون المؤهلين لخوض مرحلة المجموعات

الفترة الرابعة: 1 إلى 31 يناير 2025.. تتيح للأندية إضافة سبعة لاعبين بحد أقصى، من بينهم أربعة لاعبين يمكن استبدالهم.

ومن جانبه، أشار “كاف"، إلى استمرار إلغاء الدور التمهيدي الثاني الإضافي لكأس الكونفيدرالية، مضيفا أن “الفرق التي ستخرج من الدور الثاني في دوري أبطال أفريقيا لن تنتقل للمشاركة في كأس الكونفدرالية”.

وأضاف “كاف”، أن الأندية التي تتأهل من الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفيدرالية ستنتقل مباشرة إلى مرحلة المجموعات بالمسابقة ذاتها.

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