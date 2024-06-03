الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

5 صفقات استثمارية تخرج للنور قريبًا.. فندق عالمى فى التحرير و7 عروض لتطوير مربع الوزارات

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

تخرج باكورة الأصول المنقولة إلى صندوق مصر السيادى، للنور فى غضون أشهر قليلة بعد إعادة استغلالها وتطويرها ضمن صفقات ضخمة مع كبار المستثمرين الأجانب والمحليين، لتمثل بذلك نماذج ناجحة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يمكن الاحتذاء بها فى صفقات مماثلة مستقبلًا.

فندق عالمى فى قلب التحرير

على رأس تلك الأصول، يأتى مبنى مجمع التحرير فى وسط البلد الذى تستغرق عملية تطويره 4 سنوات، لتحويله إلى صرح يجمع بين الحداثة والعراقة فى آنٍ واحد، تحت إشراف تحالف أمريكى إماراتى يضم مجموعة جلوبال فينتشرز ومجموعة أوكسفورد كابيتال وشركة العتيبة للاستثمار فاز بصفقة تطوير المجمع نهاية عام 2021 باستثمارات قدرها 3.5 مليار جنيه، ومن المقرر افتتاحه رسميًا بحلول عام 2025.

ووفق مخطط تطوير المجمع، سيصبح المبنى فندقًا عالميًا على غرار مبنى لندن هاوس فى مدينة شيكاغو، ويضم أنشطة متعددة فندقية وتجارية وإدارية وشققًا فندقية لمجتمع رجال الأعمال، بما يتناغم مع طبيعة مشروع تطوير منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية.

يتكامل مع ذلك، مخطط تطوير مبنى وزارة الداخلية فى لاظوغلى، الذى يتم من خلال تقنية النظارة ثلاثية الأبعاد، ليضم مركزًا للابتكار وريادة الأعمال، وجامعة فرنسية، ومركزًا لفنون الاقتصاد الإبداعى، وعددًا من الفنادق فئة الثلاث نجوم لخدمة طلاب الجامعة ورواد منطقة وسط البلد من السائحين الشباب.

مخطط تطوير مبانى الوزارات 

أما عن مخطط تطوير مربع الوزارات بمنطقة وسط البلد، تم تلقى 7 عروض دولية للتطوير فى إطار تخطيط مباني وسط البلد كاملة، بما يعيد إليها رونقها، بحيث تكون مبانى ذات استخدامات متعددة من خلال إنشاء فنادق وشقق فندقية، وسكنى ومحلات ومطاعم ومكاتب إدارية، وأماكن للفنون للشباب، بإجمالى 2600 غرفة فندقية.

صفقة محطات التحلية وجبل الزيت

كما تسعى الحكومة لإتمام عدد من الصفقات الهامة الأخرى، أبرزها صفقة محطة جبل الزيت والزعفرانة، حيث من المتوقع الانتهاء منها خلال النصف الثانى من العام الحالى 2024، وصفقة محطات تحلية المياه البالغة عددها 21 محطة بإجمالى طاقة 3.3 مليون متر مكعب يوميًا باستثمارات تتعدى 3 مليارات دولار فى المرحلة الأولى منها والتى تنتهى فى 2025.

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