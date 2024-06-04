برلمانى: الحكومة الجديدة مطالبة بمواكبة تطلعات الشعب المصري وتحديات المرحلة الحالية

قال النائب علي نور حسين عضو مجلس النواب، إن تشكيل حكومة جديدة في هذا التوقيت يوافق تطلعات الشعب المصري، الذي يأمل في خطة استراتيجية جديدة كالتالي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي ووردت في بيان رئاسة الجمهورية، والذي أكد على تشكيل حكومة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة.



وأضاف نور حسين، في تصريح صحفي له، أن الحكومة الجديدة يجب أن تتواكب مع تطلعات المرحلة المقبلة بما فيها من تحديات، مشيرًا إلى أن اختيار الوزراء لابد أن يكون بشكل أكثر دقة ولابد أن يفهم الوزير المقبل أن هذه وزارة جني الثمار، وهي الوزراء التي ستظهر رؤية مصر ويتطلع من خلالها الشعب على أحلام كثيرة.

ورحب عضو مجلس النواب، بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، للمهندس مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة قادرة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وذكر النائب علي نور حسين، أنه يتمنى التوفيق للحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفي مدبولي فى مهامها وتحقيق انجازات جديدة وخاصة فى ظل التحديات الحالية الصعبة، مطالبة بضرورة الاهتمام بكافة الملفات التى ذكرها الرئيس السيسي والتركيز على ملفات الزراعة والصناعة من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير حياة أفضل للمواطنين وتخفيف الأعباء الحالية عنهم.

أمين تنظيم حزب مستقبل وطن يهنئ الدكتور مصطفى مدبولي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة

وتقدم النائب أحمد عبدالجواد، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالتهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

كما تقدم أمين تنظيم حزب مستقبل وطن -في بيان صحفي- بالشكر والتقدير للحكومة المستقيلة مؤكدًا انها بذلت جهودًا كبيرة وحققت الكثير من الانجازات رغم التحديات والأزمات على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأعرب النائب أحمد عبدالجواد عن تمنياته بالتوفيق للدكتور مصطفى مدبولى في اختيار الأعضاء الجدد للحكومة من ذوي الكفاءات والخبرات لتحقيق الأهداف الوطنية والمشروعات التنموية التي تخدم كافة ابناء الشعب المصري واهداف الدولة المصرية وذلك وفقًا للرؤية الطموحة التى حددها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرحلة القادمة لوضع مصر فى مكانتها التى تستحقها وسط الدول المتقدمة.