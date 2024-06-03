الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمين تنظيم "مستقبل وطن" يهنئ مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة

أحمد عبدالجواد
أحمد عبدالجواد

هنأ أحمد عبدالجواد، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، د.مصطفى مدبولي، على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

كما تقدم أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، في بيان الاثنين، بالشكر والتقدير للحكومة المستقيلة، مؤكدًا أنها بذلت جهودًا كبيرة وحققت الكثير من الانجازات رغم التحديات والأزمات على الصعيدين الداخلي والخارجي.

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وأعرب أمين تنظيم حزب مستقبل وطن عن تمنياته بالتوفيق للدكتور مصطفى مدبولى في اختيار الأعضاء الجدد للحكومة من ذوي الكفاءات والخبرات لتحقيق الأهداف الوطنية والمشروعات التنموية التي تخدم أبناء الشعب المصري وأهداف الدولة المصرية وذلك وفقًا للرؤية الطموحة التى حددها الرئيس السيسى للمرحلة القادمة لوضع مصر فى مكانتها التى تستحقها وسط الدول المتقدمة.

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