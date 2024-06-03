مجلس الجامعات الأهلية يوافق على إنشاء كلية العلاج الطبيعي بجامعة المنصورة الجديدة

أعلن مجلس الجامعات الأهلية عن موافقته على إنشاء كلية العلاج الطبيعي بجامعة المنصورة الجديدة، في خطوة تعزز من مكانة الجامعة وتساهم في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية في المنطقة. ستكتمل الإجراءات القانونية لاستصدار القرار الجمهوري الخاص بالكلية الجديدة قريبًا.

وتعد كلية العلاج الطبيعي إضافة هامة لمنظومة كليات القطاع الطبي في جامعة المنصورة الجديدة، حيث ستسهم في توفير كوادر طبية مؤهلة تأهيلًا عاليًا في مجال العلاج الطبيعي، مما يعزز من الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع. كما ستوفر الكلية فرصًا تعليمية وبحثية جديدة للطلاب، وتساهم في تطوير البحوث والدراسات في مجال العلاج الطبيعي.

بهذه المناسبة، هنأ رئيس جامعة المنصورة الجديدة وجميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب بهذا الإنجاز الكبير، معربين عن تطلعهم لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح في مسيرة الجامعة الأكاديمية.

أعمال المرحلة الثانية من برنامج التوعية الشامل لاعادة التدوير وتقليل النفايات

وكان أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن استمرار أعمال الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة لتنفيذ برنامج التوعية الشامل بانشطة ادارات المخلفات بنطاق المحافظة تحت مسمي الإطار المتكامل للإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة ودور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية والذي يستهدف إيضاح دور اجهزه الدولة بمحافظة الدقهلية في التعامل مع ملف المخلفات الصلبه، كما يستهدف البرنامج الحث لمنظمات المجتمع المدني لبحث سبل دمج القطاع الغير رسمي واشراك أعضاء المجتمع وتفعيل مبادرات اعادة التدوير وتقليل النفايات بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة..



وأوضح مختار، أنه وفقا لخطة البرنامج تم الانتهاء من المرحلة الأولي لتنفيذ برنامج النوعيه بالتنسيق مع مديريه التضامن الاجتماعي بالدقهليه بالشراكه مع منظمات المجتمع المدني والوحدات المحليه للمراكز والمدن والاحياء وتم البدء في المرحلة الثانية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتنفيذه بمراكز الشباب والاندية الرياضة.