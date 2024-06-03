الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المهندسين": حريصون على تقديم أفضل برامج الحج وأعلاها جودة

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

أكد محمود عرفات، أمين نقابة المهندسين، أن بعثة حج النقابة العامة هي أكبر بعثات النقابة، حيث بلغت 118 حاجًّا.

وقال عرفات:"تم الالتزام بالشفافية المطلقة في القرعة العلنية التي تم خلالها تخصيص تأشيرات حج هذا العام".

وأضاف:"هيئة مكتب النقابة ومجلسها حريصان كل الحرص على تقديم أفضل برامج الحج وأعلاها جودة وأكثرها تيسيرًا".

جاء ذلك خلال مشاركة أمين عام النقابة في حفل حُجاج النقابة العامة للمهندسين لموسم 1445هـ - 2024 ميلادية.

وبدأ عرفات كلمته بنقل تحية نقيب المهندسين لحُجاج النقابة، متمنيًا للجميع حجًّا مبرورًا وأداء الفريضة بيسر وسهولة:"سيكون هناك تواصل دائم مع حُجاج النقابة أثناء أدائهم الفريضة، وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، لتذليل أي عقبات قد يواجهونها".

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شهد الاحتفال شرحًا وافيًا لمناسك الحج ألقاها 3 من كبار مشايخ الأزهر والأوقاف عصام  محمد عبدالرحمن– مدير إدارة الأوقاف بالقليوبية، والشيخ حسن رشدي، والشيخ أحمد المهدي، وردَّ المشايخ الثلاثة على جميع تساؤلات حُجاج النقابة.

فيما استعرض مسئولو شركات السياحة المتعاقدة مع النقابة هذا العام  الإجراءات الإدارية لحج هذا العام، وعبروا عن سعادتهم بتنفيذ برامج الحج مع النقابة، مؤكدين حرصهم الكامل على التعاون مع النقابة على تذليل أي عقبات تواجه حُجاج النقابة.

الدور الثقافي

فيما أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، اعتزاز النقابة بالدور الثقافي والفني لمهندسي مصر.

وقال "الثقافة والفن جزآن أساسيان من مكونات المهندس المصري المعاصر الذي يقود المجتمع والتنمية والحضارة ".

جاء ذلك خلال مشاركة نقيب المهندسين في الأمسية الثقافية التي عقدتها اللجنة الفنية والثقافية  برئاسة المهندس محمد على محفوظ، لتكريم وقراءة في أعمال الشاعر والناقد د.أسامة فرحات.

وأشاد النبراوي بالعطاء الثقافي الكبير لفرحات وقال:الشاعر والناقد الدكتور المهندس أسامة فرحات يجسد مجموعة قيم جميلة ومعبرة عن التاريخ والحضارة والفكر والمعاصرة".

وأشاد نقيب المهندسين باللجنة الفنية والثقافية بالنقابة لنشاطها التنويري الكبير، وتواصلها مع القامات الثقافية والفنية من مهندسي مصر المبدعين 

المهندس محمود عرفات نقابة المهندسين النقابة العامة النقابة المهندسين

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