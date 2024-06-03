قصواء الخلالى تعلق على استقالة حكومة مدبولى: ماذا قالت؟

علقت الإعلامية قصواء الخلالي على استقالة حكومة د.مصطفى مدبولي، موضحة أن الرئيس السيسي كلف رئيس الحكومة بتسيير الأعمال وتشكيل حكومة جديدة واختيار الكفاءات ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي.

أضافت الخلالي، خلال تقديمه برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة "CBC":"كنت أتمنى رحيل حكومة د.مصطفى مدبولي وتكريمه، لكنه بذل جهدًا كبيرًا منذ صفقة رأس الحكمة، لذا نقدر ونحترم رؤية الدولة في استمراره؛ لأن هذه الرؤية لها حيثياتها في قرارها باستمرار مدبولي في مسيرته الحكومية خلال الفترة الراهنة".

واستكملت:"لا أحد يملك معلومات دقيقة بملامح تشكيل حكومة مدبولي المرتقبة حتى وقتنا الحالي وحتى الأمس كان الإعلام يطارد وزراء الحكومة المستقيلة للحديث إلى المواطنين والرد على تساؤلاتهم المستمرة".