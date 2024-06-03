الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قصواء الخلالى تعلق على استقالة حكومة مدبولى: ماذا قالت؟

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

علقت الإعلامية قصواء الخلالي على استقالة حكومة د.مصطفى مدبولي، موضحة أن الرئيس السيسي كلف رئيس الحكومة بتسيير الأعمال وتشكيل حكومة جديدة واختيار الكفاءات ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي.

أضافت الخلالي، خلال تقديمه برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة "CBC":"كنت أتمنى رحيل حكومة د.مصطفى مدبولي وتكريمه، لكنه بذل جهدًا كبيرًا منذ صفقة رأس الحكمة، لذا نقدر ونحترم رؤية الدولة في استمراره؛ لأن هذه الرؤية لها حيثياتها في قرارها باستمرار مدبولي في مسيرته الحكومية خلال الفترة الراهنة".

واستكملت:"لا أحد يملك معلومات دقيقة بملامح تشكيل حكومة مدبولي المرتقبة حتى وقتنا الحالي وحتى الأمس كان الإعلام يطارد وزراء الحكومة المستقيلة للحديث إلى المواطنين والرد على تساؤلاتهم المستمرة".

في المساء مع قصواء قصواء الخلالي استقالة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولى الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكيل حكومة جديدة الاصلاح الاقتصادي

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