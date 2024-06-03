نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 pdf من الأشياء التي يبحث عنها العديد من طلاب الثانوية العامة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نماذج الوزارة الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2024 pdf بالاجابات.

و فى هذا السياق يرصد موقع "الدستور" خلال التقرير التالى نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 pdf، وأهم المعلومات عن امتحانات الثانوية العامة.

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 pdf

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2024، ستكون مقسمة لأربعة نماذج امتحانية "أ" و"ب" و"ج" و"د" تضم نفس الأسئلة ولكن بترتيب مختلف فقط في كل نموذج، ولذلك فمن الضروري أن يكتب الطالب رقم النموذج الذي حصل عليه في بياناته أعلى كراسة الإجابة، لأن التصحيح الإلكتروني يتم وفق هذه النماذج، ويمكنكم الاطلاع على نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 المقدمة من وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هـــــــــــنـــــــــــــا.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024

تتوزع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 على مواد الشعبة العلمية والأدبية كالتالي:

اللغة العربية للثانوية 80 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

الفيزياء 60 درجة.

الكيمياء 60 درجة.

الأحياء 60 درجة.

التاريخ 60 درجة.

الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.

الديناميكا 30 درجة.

الاستاتيكا 30 درجة.

التفاضل والتكامل 30 درجة.

علم النفس والاجتماع 60 درجة.

الفلسفة والمنطق 60 درجة.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور رضا حجازي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتي العلمية والأدبية، والتي تبدأ في العاشر من يونيو الجاري باختبار المواد الغير مضافة للمجموع، ومن ثم بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع يوم 22 يونيو بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، وفيما يلي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024: