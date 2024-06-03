الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد حلف "حكومة مدبولي" الجديدة لليمين الدستورية

الرئيس السيسي يصافح
الرئيس السيسي يصافح د. مدبولي - أرشيفية

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس السيسي يثق في د.مصطفى مدبولي وما يبذله من جهد طوال السنوات الماضية.

تشكيل حكومة جديدة

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه من المرتقب أن تحلف الحكومة الجديدة اليمين الدستورية الثلاثاء المقبل، متابعًا أن الحكومة الحالية تستمر في تيسير الأعمال حتى الاثنين المقبل.

تعديلات وزارية 

وتابع أن هناك حكومة جديدة واسعة وليس تعديلات وزاريا محدود: "هناك هناك عدد لا بأس به سيستمر في الحكومة الجديدة من الحكومة السابقة، مقدمة التحية لكل الوزراء بالأسم".

أحمد موسى تعديلات وزارية على مسئوليتي صدى البلد

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