الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 7 أشخاص جراء حادث انقلاب سيارة نقل بطريق إدفو مرسى علم

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل - ارشيفية

أصيب 7 أشخاص بجروح وكسور متفرقة فى الجسم، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق إدفو/ مرسى علم، مساء اليوم الإثنين، وتحديدًا بعد الكيلو 35 إتجاه مرسى علم، وعلى الفور تم نقلهم المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل حول الواقعة 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى غرفة عمليات النجدة في أسوان بلاغًا يفيد بحادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو/ مرسى علم، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته ورفع آثار الحادث عن الطريق وتيسير الحركة المرورية أمام حركة السيارات.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

أسوان انقلاب سيارة ربع نقل 7 مصابين طريق إدفو مرسي علم المستشفى

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