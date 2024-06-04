مواعيد صلاة الفجر الثلاثاء 4-6-2024 فى محافظات مصر| مواقيت الصلاة

يحرص المسلمون على معرفة مواعيد صلاة الفجر الثلاثاء 4-6-2024 في محافظات مصر عبر جوجل، لقضاء الصلاة في وقتها الصحيح، وأداء جميع الصلوات الخمس في وقتها.

مواعيد صلاة الفجر الثلاثاء 2024 في محافظات مصر

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير مواعيد صلاة الفجر اليوم الثلاثاء وباقي الصلوات الخمسة.

مواعيد صلاة الفجر اليوم 2024

مواعيد صلاة الفجر في القاهرة

الساعة 4:09 صباحًا

مواعيد صلاة الفجر في الإسكندرية

الساعة 4:10 صباحًا

مواعيد صلاة الفجر في مدينة العريش

الساعة 3:54 صباحًا

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة القاهرة 2024

صلاة الفجر

الساعة 4:09 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:53 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:29 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:53 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:26 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة الإسكندرية 2024

صلاة الفجر

الساعة 4:10 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:59 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:37 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 8:01 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:36 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم فى مدينة العريش

صلاة الفجر

الساعة 3:54 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:43 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:22 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:46 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:20 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم فى محافظة بورسعيد

صلاة الفجر

الساعة 4:00 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:49 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:28 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:52 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:26 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة قنا 2024

صلاة الفجر

الساعة 4:18 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:48 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:14 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:39 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:06 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم فى محافظة أسوان

صلاة الفجر

الساعة 4:25 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:47 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:07 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:34 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 8:58 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم فى محافظة الإسماعيلية

صلاة الفجر

الساعة 4:03 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:49 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:27 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:51 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:24 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة الفيوم 2024

صلاة الفجر

الساعة 4:14 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:55 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:29 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:53 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:24 مساءً.