الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز

أشرف أبوالنصر: نشكر حكومة مدبولى لما قدمته فى ظل أزمات كبيرة (فيديو)

أشرف أبو النصر
أشرف أبو النصر

توجه الدكتور أشرف أبوالنصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، بالشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي لما قدمته في ظل أزمات كبيرة واجهت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، بدءًا من تحديات أزمة جائحة كورونا وصولًا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما يحدث في السودان.

وأضاف أبوالنصر، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة الجديدة يجب أن تسيطر على أزمة الأسعار من خلال عدة محاور، وهي تدشين لجان رقابية في كافة أنحاء الجمهورية بمشاركة الظهير الشعبي والأحزاب السياسية المختلفة، موضحًا أن هناك العديد من المتورطين في حجم السلع الأساسية عن المواطنين.

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