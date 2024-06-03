الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الآن بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

بوابة الأزهر الإلكترونية
بوابة الأزهر الإلكترونية

تزايد البحث عبر مواقع الإنترنت، عن بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، حيث يبحث أولياء الأمور عن نتائج أبنائهم، ويبحث تلاميذ الازهر من طلاب الشهادة الإبتدائية والأعداية عن نتائجهم بشكل دائم، حيث يقوم الآف الطلاب بالدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة نتائجهم الدراسية، وتوفر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج  نتائج طلاب الازهر من أصحاب الشهادة الابتدائية والاعدادية،والتي يتم تفعيلها عبر الرابط بعد انتهاء عمليات تصحيح النتيجة، ثم اعتمادها من شيخ الأزهر.

 

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024

وتقدم بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، الكثير من الخدمات، حيث تتيح البوابة رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 (الصف الثالث الإعدادي) والشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 (الصف السادس الابتدائي) الفصل الدراسي الثاني 2024 برقم الجلوس، بعد اعتمادها رسميًا، ويمكن الدخول على بوابة الازهر عبر الرابط التالى (أضغط هنا).

وتشهد بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، الكثير من عمليات البحث عبر مواقع الإنترنت، نظرًا للنتائج التى تنشر عليها بصفة دائمة، كما أن تقدم الكثير من الخدمات الأخرى التى تفيد طلال الازهر والمنتمين للمؤسسات التعليمية الأزهرية. 

رابط بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

كيفية الدخول على بوابة الأزهر ومعرفة النتائج 

ويمكن لطلاب الازهر الإستعلام عن نتيجة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهرالإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

ثانيًا: الضغط على زر خدمات الأزهر الشريف.

ثالثًا: قم باختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024.

رابعًا: قم بتحديد المنطقة التابع لها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة.

خامسًا: قم إدخال رقم الجلوس هذا الطالب.

سادسًا: قم الضغط على الخانة الخاصة بالإستعلام فتظهر نتيجة الطالب مباشرة

بوابة الأزهر توفر نتائج الشهادة الإبتدائية والأعدادية 

وفر بوابة الأزهر الشريف بالإضافة إلى نتيجه الصف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي 2024، تسجيل استمارة الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري، وكذلك نتائج الامتحانات لطلاب الشهادة الابتدائية وطلاب المرحلة الثانوية.

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سيو الالكترونية النتائج بوابة الأزهر بوابة الأزهرالإلكترونية للنتائج

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