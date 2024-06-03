الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ البنك المركزي يلقي البيان الختامي لاجتماعات بنك التنمية الإفريقي

حسن عبدالله
حسن عبدالله

ألقى حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري  ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة بنك التنمية الافريقي البيان الختامي للاجتماعات السنوية للمجموعة التي استمرت على مدى خمسة أيام خلال الفترة من ٢٧ إلى ٣١ مايو ٢٠٢٤ بالعاصمة الكينية نيروبي.

وخلال الاجتماعات السنوية، التي عقدت تحت شعار "تحول إفريقيا، مجموعة بنك التنمية الإفريقي وإصلاح الهيكل المالي العالمي" ترأس محافظ البنك المركزي المصري الوفد المصري المشارك رفيع المستوى الذي ضم د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري.

وشارك الوفد المصري بفاعلية في جلسات الاجتماعات، كما تم اختيار محافظ مصر لإلقاء البيان الختامي، الذي سلط الضوء على أبرز القضايا والمحاور التي تم الاتفاق عليها فيما بين السادة المحافظين، والذين يمثلون ٨١ دولة مشاركة.

على هامش الاجتماعات، عقد حسن عبد الله العديد من اللقاءات والنقاشات مع محافظي وممثلي الدول المشاركة تناولت القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تُعزز آليات دفع مسيرة العمل التنموي بدول القارة الأفريقية، بما يتسق مع توجه الدولة نحو تعميق الدور المحوري المصري إفريقيًا، فضلًا عن تعزيز مكانة مصر في المؤسسات والمحافل الاقليمية والدولية.

حسن عبدالله محافظ البنك المركزي البنك المركزي المصري وزيرة التعاون الدولي الوفد المصرى بيان ختامى

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