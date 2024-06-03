مصر بلدى: حكومة "مدبولى" نجحت فى مواجهة تحديات السنوات الماضية

قال سيف الإسلام عبدالباري، رئيس حزب مصر بلدي، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي قدمت كل ما بوسعها خلال فترة توليها، كما أدت ما هو مطلوب منها في حدود الإمكانات المتاحة، ونجحت في مواجهة التحديات المختلفة التي واجهت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

وأضاف “عبدالباري” خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن حزب مصر بلدي يتوجه بالشكر للحكومة السابقة التي تقدمت باستقالتها، على ما قدموه خلال فترة توليهم المسئولية، التي كان لها الأثر الكبير والواسع، والدليل أنه تم تجديد الثقة لرئيس الحكومة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أنه يجب اختيار ممثلين الحكومة الجديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة التي تتيح لهم تحقيق الأهداف والتكليفات الرئاسية، وتكون لديهم خبرة علمية وميدانية.