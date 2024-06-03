الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حريق فى مخزن للأغذية بمنطقة السيدة زينب

حريق - ارشيفية
حريق - ارشيفية

شهدت منطقة السيدة زينب بالقاهرة، نشوب حريق  في مخزن للمواد الغذائية، وقد هرعت سيارات الحماية المدنية وتدخلت للسيطرة على الحريق وإخماده.

كان قد ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بنشوب حريق داخل مخزن مواد غذائيّة بمنطقة السيدة زينب.

وتنفيذًا لتوجيهات مدير الأمن توجهت سيارات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم فرض كردون أمني، لمنع امتداد الحريق إلي الأماكن المجاورة.

وتمكنت سيارات الحماية المدنية من  السيطرة على الحريق، ونتج عن الحريق احتراق محتويات المخزن.

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