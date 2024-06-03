الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات نهاية العام (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد د.رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري أعمال الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالديدامون، إضافة إلى تفقده كليات الفرع بتفهنا الأشراف بالدقهلية.

وخلال الجولة التفقدية تابع الصاوى أعمال الامتحانات بالكليات، واستطلع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها، كما ناقشهم في المشكلات التي تواجههم في أثناء عقد الامتحانات، كما شدد فضيلته خلال جولته على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات، واتخاذ جميع  التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات، ومواجهة أي إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الإخلال بعملية الامتحانات، مؤكدًا على ضرورة الوجود الدائم لأعضاء هيئة التدريس وأستاذ المادة؛ للإجابة عن استفسارات الطلاب.

وعلى هامش زيارة نائب رئيس الجامعة لكلية دراسات بنين بالديدامون تفقد فضيلته المكاتب الإدارية، والإدارة الطبية، ومركز الجودة، وغرف الكنترول، والمكتبة، كما أجرى فضيلته حوارًا مع العاملين مطمئنًا على حسن سير العمل.

وعقد الصاوى اجتماعًا موسعًا مع د.محمد السوداني، عميد الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس؛ حيث تم بحث عدد من الملفات الخاصة بوحدة الجودة، جاء ذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس ومسئولي ملفات الجودة والاعتماد.

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري يواصل متابعة لجان امتحانات نهاية العام بكليات الفرع (صور)
نائب رئيس جامعة الأزهر الوجه البحري يواصل متابعة لجان الامتحان

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