لا يفوتك هذا المساء| الحكومة تكشف مصير مقر وزارة الداخلية القديم.. وريال مدريد يعلن ضم كيليان مبابي رسميًا

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية نوجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

مركز للإبداع وفندق 3 نجوم.. الحكومة تكشف مصير مقر وزارة الداخلية القديم

كشف بيان لرئاسة مجلس الوزراء، عن أنه تم الانتهاء من المراحل الأولى من تطوير مبنى وزارة الداخلية لتحويله إلى مركز للإبداع وفندق ٣ نجوم، إلى جانب عددٍ من المكاتب الإدارية، مضيفة أنه سيتم التعاقد مع إحدى شركات الإدارة خلال الأسابيع القادمة، وفيما يخص مبنى مجمع التحرير، جار العمل به لتحويله إلى فندق بمواصفات عالمية، ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية ديسمبر ٢٠٢٥. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4726752

القاهرة الإخبارية| شهيدان و6 مصابين جراء اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس

أكدت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، ارتفاع شهداء اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس إلى اثنين و6 إصابات بجروح متفاوتة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أقتحمت شارع القدس بمدينة نبلس بالضفة الغربية، حيث.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4726766

الخارجية الأردنية: لابد من وقف العدوان على غزة وفتح جميع المعابر

أكد وزيرا خارجية الأردن وبريطانيا، على ضرورة التعامل بجدية مع مقترح الرئيس الأمريكي للتوصل لصفقة تبادل ووقف دائم لإطلاق النار في غزة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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إحالة متهم بالشروع في سرقة تكييف مستشفى أم المصريين للجنايات

أحالت جهات التحقيق المختصة بالجيزة عاطل للمحاكمة الجنائية، فى اتهامه بالشروع في سرقة تكييف مستشفى أم المصريين.كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ضبطت عاطل لشروعه في سرقة جهاز تكييف، من مستشفى أم المصريين. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4726634

سلوفينيا تقدم اقتراحا يؤخر اعتراف البلاد بالدولة الفلسطينية

أعلن الحزب الديمقراطي السلوفيني في البرلمان، اليوم الاثنين، أن المعارضة المحافظة في سلوفينيا قدمت اقتراحا يؤخر اعتراف البلاد بالدولة الفلسطينية.

كان من المقرر أن يصوت المشرعون السلوفينيون، غدا الثلاثاء، على ما إذا كانوا سيعترفون بالدولة الفلسطينية، بعد أيام فقط من تمديد إسبانيا وإيرلندا والنرويج اعترافهم ردا على الحرب الإسرائيلية على غزة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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مسؤول إسرائيلي يهدد بالاستقالة حال موافقة تل أبيب على مقترح بايدن

هدد عضو مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المتشدد، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالاستقالة إذا وافقت إسرائيل على اتفاق بايدن للسلام المقترح في غزة، قائلا إن الشيء الوحيد الذي يجب فعله زيادة الضغط العسكري على حماس. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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منتخب مصر يواجه بوركينا فاسو بخطة هجومية.. وأكرم يقود الجبهة اليسرى

فضل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، السفر إلى غينيا بيساو، فى وقت مبكر، قبل مواجهة منتخبها يوم ١٠ يونيو الجارى، ليكون السفر صباح الجمعة المقبل، بعد ساعات قليلة من نهاية مباراة «الفراعنة» أمام بوركينا فاسو. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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الحلم أصبح حقيقية.. ريال مدريد يعلن ضم كيليان مبابي رسميًا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني بشكل رسمي اليوم الاثنين، ضم الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال حر لمدة 5 سنوات مقبلة.

وجاء التعاقد مع مبابي بعد أقل من يومين على تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا إثر الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني في النهائي 2-0. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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