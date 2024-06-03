الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أول تعليق من مبابي بعد انضمامه إلى ريال مدريد

مبابي
مبابي

عبر الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الجديد، سعادته بالانضمام إلى النادي الملكي بشكل رسمي اليوم الاثنين.

وأعلن الريال منذ قليل انضمام مبابي بشكل رسمي في صفقة انتقال حر، دون الكشف عن أي تفاصيل تخص عقده مع بطل أوروبا.

وقال مبابي عبر حسابه بمنصة “أكس”: "حلم وتحقق، سعيد جدًا وفخور بالانضمام إلى نادي أحلامي ريال مدريد.
لا أحد يستطيع أن يفهم مدى سعادتي الآن، لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم، أيها المدريديستا، وأشكركم على دعمكم الرائع، هلا مدريد!".

 

 

وجاء التعاقد مع مبابي بعد أقل من يومين على تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا إثر الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني في النهائي 2-0.

ولعب مبابي 48 مباراة بقميص باريس سان جيرمان في الموسم المنصرم، وسجل 44 هدفًا وصنع 10 لزملائه في الفريق.

وذكرت العديد من التقارير الصحفية أنّ مبابي الذي سيمتد عقده لخمسة مواسم سيحصل على مكافأة توقيع تصل إلى 100 مليون يورو بالإضافة إلى راتب سنوي يقدر بـ15 مليون يورو.

 

مبابي كيليان مبابي ريال مدريد صفقة مبابي الريال

مواد متعلقة

الحلم أصبح حقيقية.. ريال مدريد يعلن ضم كيليان مبابي رسميًا

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

خفض الحد الأدنى.. خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

تحويل مجمع التحرير إلى "فندق عالمى".. الأعمال تنتهى فى ديسمبر 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

مؤتمر الأمن السيبراني

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل