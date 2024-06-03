أول تعليق من مبابي بعد انضمامه إلى ريال مدريد
عبر الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الجديد، سعادته بالانضمام إلى النادي الملكي بشكل رسمي اليوم الاثنين.
وأعلن الريال منذ قليل انضمام مبابي بشكل رسمي في صفقة انتقال حر، دون الكشف عن أي تفاصيل تخص عقده مع بطل أوروبا.
وقال مبابي عبر حسابه بمنصة “أكس”: "حلم وتحقق، سعيد جدًا وفخور بالانضمام إلى نادي أحلامي ريال مدريد.
لا أحد يستطيع أن يفهم مدى سعادتي الآن، لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم، أيها المدريديستا، وأشكركم على دعمكم الرائع، هلا مدريد!".
وجاء التعاقد مع مبابي بعد أقل من يومين على تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا إثر الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني في النهائي 2-0.
ولعب مبابي 48 مباراة بقميص باريس سان جيرمان في الموسم المنصرم، وسجل 44 هدفًا وصنع 10 لزملائه في الفريق.
وذكرت العديد من التقارير الصحفية أنّ مبابي الذي سيمتد عقده لخمسة مواسم سيحصل على مكافأة توقيع تصل إلى 100 مليون يورو بالإضافة إلى راتب سنوي يقدر بـ15 مليون يورو.