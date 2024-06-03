أول تعليق من مبابي بعد انضمامه إلى ريال مدريد

عبر الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الجديد، سعادته بالانضمام إلى النادي الملكي بشكل رسمي اليوم الاثنين.

وأعلن الريال منذ قليل انضمام مبابي بشكل رسمي في صفقة انتقال حر، دون الكشف عن أي تفاصيل تخص عقده مع بطل أوروبا.

وقال مبابي عبر حسابه بمنصة “أكس”: "حلم وتحقق، سعيد جدًا وفخور بالانضمام إلى نادي أحلامي ريال مدريد.

لا أحد يستطيع أن يفهم مدى سعادتي الآن، لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم، أيها المدريديستا، وأشكركم على دعمكم الرائع، هلا مدريد!".

Un sueño hecho realidad.

Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños @realmadrid Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros، Madridistas، y gracias por vuestro increíble apoyo.

¡Hala Madrid! 🤍🤍🤍



A… pic.twitter.com/YTumusAXT6 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 3، 2024

وجاء التعاقد مع مبابي بعد أقل من يومين على تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا إثر الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني في النهائي 2-0.

ولعب مبابي 48 مباراة بقميص باريس سان جيرمان في الموسم المنصرم، وسجل 44 هدفًا وصنع 10 لزملائه في الفريق.

وذكرت العديد من التقارير الصحفية أنّ مبابي الذي سيمتد عقده لخمسة مواسم سيحصل على مكافأة توقيع تصل إلى 100 مليون يورو بالإضافة إلى راتب سنوي يقدر بـ15 مليون يورو.