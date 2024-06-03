عصام خليل: سعداء بتكليف "مدبولى" والتطوير سيشمل العديد من الوزارات

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الرئيس حدد اليوم 3 مواصفات للوزراء الجدد.

وأضاف "خليل" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، أن تلك المواصفات تتمثل في الكفاءة والخبرة والقدرات المتميزة، مشيرًا إلى أن هذا يعطي انطباعًا أن الحكومة الجديدة أغلبها سيكون من التكنوقراط.

وتابع: "الخطوط والمحددات والسياسات الواضحة أعطت انطباعًا أن هذا ليس مجرد تغيير، لكن هناك تكليفات واضحة للوزارات المعنية والحفاظ على الأمن القومي وبناء الشخصية المصرية والاهتمام بالتعليم والصحة والملف الاقتصادي والاستثمارات وضبط الأسواق".

واستكمل: "سعداء بهذا التغيير وهناك وزارات ستشهد تطورًا كبيرًا خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد".