الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير مصنع مرقص يستعرض لـ "الكونتينر" مراحل تصنيع الماكينات

برنامج الكونتينر
برنامج "الكونتينر"

قال الدكتور ميخائيل مرقص، إن أغلب العاملين بالمصنع هم عمال جدد، لم يعملوا في أي مكان قبل ذلك، حيث أن أغلبهم من الخريجين الجدد. 

وأوضح “مرقص” خلال لقائه ببرنامج "الكونتينر" الذي يقدمه الفنان أحمد داوود، عبر قناة dmc، مراحل صناعة الماكينة من داخل مصنع "مرقص"، قائلا: " إن الماكينة تصبح جثة هامدة بعد تصنيعها، ثم يتم إضافة العقل المدبر لها". 

وكشف مينا ميشيل، مدير الاستيراد والتصدير بمصنع مرقص،  تفاصيل الجائزة التي حصل عليها المصنع، قائلًا: "فوجئنا في أول العام، بأننا مرشحون كأكبر مصدر ماكينات بالشرق الأوسط، وكنا من أكبر المنافسين وأكبر شركة مصدرة للشرق الأوسط كله". 

 

الدكتور ميخائيل مرقص مصنع مرقص تصنيع الماكينات برنامج الكونتينر الفنان احمد داوود

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