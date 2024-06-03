الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في جولته المسائية

محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمستشفى طنطا العام والأورام

مستشفى الأورام بطنطا
مستشفى الأورام بطنطا

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، جولة مسائية لمتابعة الموقف التنفيذي لمستشفى طنطا العام الجديد ومستشفى الأورام بطنطا .

وأكد محافظ الغربية، أن الصحة في الجمهورية الجديدة بمحافظة الغربية تلقى اهتماما غير مسبوقا من القيادة السياسية ويظهر ذلك خلال إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد ومستشفى الاورام بطنطا، بمواصفات عالمية، وتدريب الاطقم الطبية على تقديم رعاية صحية أفضل للمواطنين، فضلا عن  تطوير الأداء والعمل سواء بالمستشفيات القائمة أو المستشفيات الجديدة التي يتم انشاؤها، وهو ما يضمن خدمة طبية فائقة تليق بالمواطن في الجمهورية الجديدة،

وبدأت الجولة بمتابعة الاعمال بمستشفى طنطا العام والاطمئنان على معدلات الإنجاز العالية، موجها بسرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية لمبنى المستشفى حتى يتسنى دخولها الخدمة في الوقت المحدد،وتقع مستشفى طنطا العام الجديد على مساحة ١٣١٠٠ متر مربع وتضم ٤ طوابق وتقدم خدمات الطوارئ والغسيل الكلوي والأشعة والعلاج الطبيعي والقسطرة القلبية والمناظير، وتضم حضانات وغرف رعاية مركزة وقسم للنساء والتوليد وسكن للأطباء والتمريض.


وتابع المحافظ جولته، بمتابعة الاعمال بمستشفى أورام طنطا الجديد الذي يستهدف خدمة حوالي 20 ألف مريض جديد سنويا، وأكثر من ٤٠٠ ألف متردد، كما  يهدف الى استكمال جميع خدمات علاج وتشخيص الأورام غير الموجودة في المركز القديم مثل: (العلاج الإشعاعي – الطب النووي – الرنين المغناطيسي – زرع النخاع ) ليكون مركزاَ متكاملا لتقديم خدمة طبية مميزة، ليس فقط من داخل محافظة الغربية ولكن سيخدم مواطني المحافظات المجاوره كفر الشيخ والمنوفية والبحيرة، وأشار رحمي الى أن المستشفى تقع على مساحة ٥٨٧٤ متر مربع، بإجمالي طاقة استيعابية تقدر بـ244 سريرا، ومزودة بصيدلية وعيادات خارجية وقسم استقبال وطوارئ وقسم للعلاج الإشعاعي والمسح الذري ووحدة أشعة وبنك دم ومعامل، وقسم للعلاج الكيميائي ووحدة مناظير، ووحدة رعاية مركزة ووحدة رعاية أطفال وسكن للأطباء وغرف عمليات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا.

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محافظ الغربية ومستشفى الأورام بطنطا كفر الشيخ والمنوفية والبحيرة والقسطرة القلبية والمناظير والمسح الذري ووحدة أشعة وبنك دم ومعامل وقسم للعلاج الكيميائي ووحدة مناظير ووحدة رعاية مركزة ووحدة رعاية

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