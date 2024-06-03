حجز جلسة الكبابجي قاتل زوجته في القناطر للحكم.. الخميس المقبل

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم قرارا يقضي تأجيل محاكمة كبابجي، متهم في قتل زوجته بسبب خلافات سابقة طعنا بسكين في رأسها بمنطقة مركز شرطة القناطر الخيرية، إلى جلسة الخميس المقبل، للنطق بالحكم.

وقد صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى.

كان قد تبين من تحقيقات النيابة أن المتهم "محمود م ب"، 22 سنة، كبابجي، مقيم في القناطر الخيرية، لأنه فى يوم 18 / 8 / 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، قتل عمدا مع سبق الإصرار زوجته - المجنى عليها دينا سيد عواد محمد.

كما تبين أن المتهم بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلها إثر خلافات سابقة، وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض - سكين وما أن ظفر بها حتى سدد لها عدة ضربات بالسلاح المار بيانه استقرت برأسها، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن المتهم أحرز سلاح أبيض (سكين) بدون مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية.