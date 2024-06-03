مُهنئًا "مدبولى" بتجديد الثقة.. أحمد موسى يكشف ملامح التعديل الوزارى الجديد

تقدم الإعلامي أحمد موسى بخالص التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وعلق: الرئيس عبدالفتاح السيسي يثق في مصطفى مدبولي وما يبذله من جهد طوال الفترة الماضية رغم الأزمات التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية".

تشكيل حكومة جديدة

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه قبل 3 سنوات قال إن الدكتور مصطفى مدبولي أحد أهم رؤساء الحكومات في تاريخ مصر، قائلًا: "مدبولي رجل على خلق وجاد في عمله".

تغييرات وزارية شاملة

وأشار إلى أن هناك وزراء سيستمرون في الحكومة الجديدة، والتي يتولى تشكيلها الدكتور مصطفى مدبولي الآن.

وأضاف أن هناك حكومة جديدة واسعة وليس تعديلات وزارية محدودة، بل حكومة ستشمل الكثير من الحقائب.