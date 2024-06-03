الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مُهنئًا "مدبولى" بتجديد الثقة.. أحمد موسى يكشف ملامح التعديل الوزارى الجديد

أحمد موسى
أحمد موسى

تقدم الإعلامي أحمد موسى بخالص التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وعلق: الرئيس عبدالفتاح السيسي يثق في مصطفى مدبولي وما يبذله من جهد طوال الفترة الماضية رغم الأزمات التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية".

تشكيل حكومة جديدة 

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه قبل 3 سنوات قال إن الدكتور مصطفى مدبولي أحد أهم رؤساء الحكومات في تاريخ مصر، قائلًا: "مدبولي رجل على خلق وجاد في عمله".

تغييرات وزارية شاملة 

وأشار إلى أن هناك وزراء سيستمرون في الحكومة الجديدة، والتي يتولى تشكيلها الدكتور مصطفى مدبولي الآن.

وأضاف أن هناك حكومة جديدة واسعة وليس تعديلات وزارية محدودة، بل حكومة ستشمل الكثير من الحقائب.

أحمد موسى الإعلامي أحمد مموسى تشكيل حكومة جديدة تغييرات حكومية صدى البلد

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

خفض الحد الأدنى.. خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

تحويل مجمع التحرير إلى "فندق عالمى".. الأعمال تنتهى فى ديسمبر 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

مؤتمر الأمن السيبراني

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل