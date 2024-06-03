الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جميل عفيفي يستعرض أهم الملفات المطروحة على طاولة الحكومة الجديدة (فيديو)

جميل عفيفي
جميل عفيفي

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة "الأهرام"، إنه بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، يجب النظر إلى الملفات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي، سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمن القومي أو بناء الإنسان والوعي.

وأضاف عفيفي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة الجديدة تتطلب أشخاص ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة العملية، مشيرًا إلى أبرز الملفات التي يجب التعامل معها باحترافية شديدة، وهي حماية محددات الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل، فضلًا عن التعامل الجيد مع ملفات الاقتصاد والزراعة والصناعة.

وأشار إلى أن التعامل الاحترافي مع هذه الملفات سيساعد الدولة المصرية في مواكبة التطورات العالمية، وتحقيق استراتيجية التنمية 2030 بأفضل شكل ممكن.

جريدة الأهرام قناة اكسترا نيوز جميل عفيفي مصطفى مدبولى عبد الفتاح السيسي الأمن القومي

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