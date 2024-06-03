الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إقصاء المقاولون والاتحاد.. أبرز ظواهر دور الـ32 بكأس مصر في غياب ثلاثي القمة

أبو قير للأسمدة
أبو قير للأسمدة

اسدل الستار رسميا، على منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر(نسخة 2023/2024)، بعد إقامة بعض المباريات ومعرفة الفرق المتاهل لثمن النهائي.

وشهدت منافسات دور الـ32 من بطولة الكأس، بعض الظواهر والمفاجآت المدوية، نستعرضها لكم في السطور التالية:

الترسانة يطيح بالذئاب

أول هذه الظواهر، تتمثل في إقصاء الترسانة (الشواكيش)، أحد فرق الدورة الرباعية المؤهلة للعودة إلى دوري الأضواء والشهرة مجددا خلال الموسم المقبل، المقاولون العرب (ذئاب الجبل)، الذي يحتل المركز قبل الأخير بجدول دوري نايل، برصيد 16 نقطة، وأصبح قريبا للغاية من الهبوط إلى دوري القسم الثاني مرة أخرى، عقب الفوز عليه بهدف نظيف.

أبوقير يفجر المفاجآة المدوية

في مفاجآة مدوية، لم يتوقعها أكثر المتشائمين، أطاح فريق أبوقير للأسمدة، أحد فرق القسم الثاني بدوري المحترفين (أ)، بفريق الاتحاد السكندري من بطولة كأس مصر مبكرا، عن طريق ضربات الجزاء 4/3، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

تأجيل مباريات ثلاثي القمة

غاب ثلاثي القمة الأهلي والزمالك وبيراميدز، عن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024)، عقب تأجيل مبارياتهم أمام كلا من الألومنيوم وبروكسي والنصر، على الترتيب لآجل غير مسمى.

مباريات دور الـ16 بكأس مصر

فاركو يتنظر الفائز من مواجهة الأهلي والألومنيوم المؤجلة، وأن كان المارد الأحمر الأقرب للصعود.

«رد الاعتبار»، سيكون عنوان مواجهة المصري والبنك الأهلي، عندما يتقابلان الفريقين وجها لوجه، بعد خماسية الأخير في مرمى الفريق البورسعيدي بدوري نايل.

ينتظر فريق أبو قير للأسمدة، أحد مفاجآت دور الـ32 بكأس مصر المدوية حتى الآن، الفائز من مواجهة بيراميدز والنصر المؤجلة، وأن كان الفريق السماوي الأقرب للصعود.

يواجه فريق الترسانة نظيره الجونة، أما طلائع الجيش، ينتظر الفائز من مواجهة الزمالك وبروكسي المؤجلة، وأن كان الفارس الأبيض الأقرب للصعود، بينما يواجه الإسماعيلي نظيره سموحة.

أما مودرن فيوتشر يواجه إنبي، وأخيرا سيراميكا كليوباترا مع زد.

مواعيد غير محددة

لم يحدد مسئولو اتحاد الكرة حتى الآن، مواعيد منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، في انتظار إقامة مباريات ثلاثي القمة المؤجلة، من دور الـ32.

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