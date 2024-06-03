أوراق تقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 2024 من الأمور التي يبحث عنها أولياء الأمور من كافة محافظات الجمهورية، حيثُ ارتفع البحث عن الأوراق وشروط التقديم، بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي اليوم، للدراسة بالعام الدراسي المقبل 2024-2025.

وتستعرض "الدستور" كل ما يخص الأوراق المطلوبة للتقديم، كذلك الشروط التي يجب مراعتها عند التقديم، ورابط التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 2024، وذلك ضمن سلسلة الدستور الخدمية والتي تقدمها على مدار الساعة عبر بوابتها الإلكتروني وحسابتها المُختلفة على منصات التواصل الاجتماعي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 2024

- شهادة ميلاد مميكنة.

- الشهادة الأصلية للاطلاع عليها.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر.

- يجب أن تكون البطاقة سارية وصورة ضوئية منها.

- صور فوتوغرافية حديثة للطفل.

- ما يثبت محل الإقامة «إيصال غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون أو عقد ايجار موثق من عام سابق».

- على أن يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة التسجيل الرغبة بالالتحاق الكترونيا بالمدرسة.

شروط التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال

- أن يكون الطالب سليمًا.

- ضمان خلوه من أي إعاقات نفسية أو ذهنية، وغيرها من الإعاقات والتي تحتاج إلى برامج خاصة

- يتم تقديم توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري أو من إحدى السفارات المصرية بالخارج بمقر عمل ولى الأمر.

- يكون التوكيل بالتقدم إلى المدارس الرسمية الدولية، وذلك في حالة عدم وجود الأبوين.

- اجتياز الطفل المقابلة الشخصية المطلوبة التي تغطى المهارات الآتية:

- المظهر الشخصي.

- السلوك.

- مهارات الرياضيات.

- مبادئ معرفية.

- المهارات الحركية.

- مهارات التفكير.

رابط وخطوات التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم التقديم في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 2024، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وذلك في إطار التسهيل على أولياء الأمور.

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي 2024

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (اضغط هنـــــا)

- قم باختيار أيقونة مركز المعلومات.

- قم باختيار التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

- قم بتسجيل بيانات الطفل.

- قم بالضغط على أيقونة "تأكيد التسجيل".

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