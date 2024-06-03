عماد الدين حسين: الحاجة وليس التغيير هى الدافع لتشكيل الحكومة الجديدة

قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب عماد الدين حسين، إن قرار تشكيل حكومة جديدة، كان أمرًا متوقعًا.

وأضاف "حسين" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "ليس إلزامًا دستوريًا أن يعين الرئيس حكومة جديدة أو يجري تعديلًا وزاريًا بعد تنصيبه لفترة جديدة، لكن ربما البعض يرى أن هذه عادة، لكن الموضوع مرتبط في الأساس بالحاجة لذلك".

كما أشار إلى أن الرئيس السيسي أكد أنه لا يجري تغييرات في الحكومة لمجرد التغيير، لكن التعديل يحدث بسبب الحاجة له، مؤكدًا أن هذه نقطة مهمة جدًا.

وتابع: "الحكومة الجديدة تواجه العديد من التحديات أبرزها تحدي الأمن القومي المتمثل في التهاب الحدود المصرية على المحاور كافة والعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة واحتلال رفح، بالإضافة إلى التحدي الاقتصادي خصوصًا بعد تطورات كورونا وغزة والبحر الأحمر والتضخم العالمي الذي انعكس على زيادة الأسعار".