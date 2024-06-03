بأربع طرق مختلفة.. تعرف على طريقة عمل مربى المشمش

مع حلول فصل الصيف تقوم الكثير من ربات البيوت بإدخال فواكه الصيف المختلفة في الكثير من الوصفات وخاصة الوصفات الحلوة مثل المربى ووصفات الفطائر المختلفة.



و فاكهة المشمش من اكثر الفواكه الصيفية التي يتهافت عليها الناس ويحبونها ويقومون بشرائها اول ظهورها في الأسواق لذلك يقدم الدستور في التقرير التالي طرق مختلفة من مربى المشمش.

طريقة عمل مربى المشمش على الطريقة السورية او مربى المشمش الحب

المقادير :

المشمش: 1 كيلوجرام من المشمش منظف ومقطع إلى أنصاف.

السكر: 500 جرام من السكر الابيض.

الليمون: عصير ليمونة كبيرة.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولى :

نقوم بوضع المشمش في قدر عميق ونضع عليه السكر وعصير الليمون.

الخطوة الثانية:

نقوم بنقعه لمدة يوم كامل، ونقلبه حتى يمتزج السكر مع المشمش.

الخطوة الثالثة:

نقوم بوضع القدر على نار متوسطة، ونهديء النار بعد غليانه، وتركه حتى ينضج لمدة تتراوح من عشر إلى خمس عشرة دقيقة.

الخطوة الرابعة:

نقوم بإزالة الرغوى التي تتشكل فوق سطح المربى باستخدام ملعقة أو مصفاة، ونقلب المربى.

الخطوة الخامسة:

نقوم بترك المربى حتى تبرد.

الخطوة السادسة:

نقوم بعد ذلك بوضع المربى في برطمانات نظيفة ومعقمة، ثم ثم نحفظها في الثلاجة.

طريقة عمل مربى المشمش المجفف:

المقادير :

المشمش المجفف: نصف كيلوجرام من المشمش المجفف. السكر: كيلوجرام من السكر الأبيض.

الماء: 6 أكواب ماء.

عصير الليمون: 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولى:

نقوم بغسل المشمش، وننقعه في الماء لمدة 12 ساعة.

الخطوة الثانية:

نقوم بوضعه على النار لمدة نصف ساعة.

الخطوة الثالثة:

نقوم بإضافة السكر، وعصير الليمون، وترك المربى تغلي لمدة نصف ساعة حتى ينضج.

الخطوة الرابعة:

نقوم بعد ذلك بتعبئة المربى في برطمانات.

طريقة عمل جديدة لمربى المشمش:

المقادير :

المشمش المجفف: 4 أكواب ونصف من المشمش المجفف. الماء: 4 أكواب ونصف من الماء المغلي.

الفانيليا: 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

جيلي المشمش: خمسون جرام من جيلي المشمش.

السكر : 6 أكواب من السكر الأبيض.

عصير الليمون: ربع كوب من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولى:

نقوم بنقع المشمش في الماء المغلي في وعاء لمدّدة 30 دقيقة، حتى يصبح المشمش طرياً.

الخطوة الثانية:

نقوم بخلط المشمش والماء، مع الفانيليا في الخلاط على دفعات مع بقائه سميكاً قليلاً.

الخطوة الثالثة:

نقوم بمزج خليط المشمش مع جيلي المشمش في وعاء كبير على نار متوسطة، ونتركه حتى يغلي.

الخطوة الرابعة:

نقوم بإضافة السكر، وعصير الليمون، ونتركه حتى يغلي ويذوب السكر لمدة من دقيقة إلى دقيقتين.

الخطوة الخامسة:

نقوم بتعقيم البرطمانات بوضعها في ماء مغلي لمدة خمس دقائق على الأقل.

الخطوة السادسة:

نقوم بإدخال ملعقة أو سكين إلى البرطمانات لإزالة فقاعات الهواء، ثم مسح حواف باستخدام منشفة ورقية رطبة، ثم تغطيتها.

شرائح مربى المشمش:

المقادير:

الدقيق: ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق الابيض الفاخر متعدد الاغراض.

الزبدة: ثلاثة أرباع كوب من الزبدة غير المملحة.

السكر: 1 كوب من السكر البودرة.

القشطة : علبة من القشطة.

البيض: 1 حبة بيض احمر.

البيكينج بودر: 1 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

المربى: 1 كوب من مربى المشمش الجاهزة.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولى:

نقوم بوضع الدقيق، والزبدة، والسكر البودرة، والقشطة، والبيض، والبيكنج باودر في الخلاط الكهربائي، ثم خفق المكونات لمدة من ثلاث إلى أربع دقائق أو حتى يصبح المزيج ناعماً.

الخطوة الثانية:

يتم تقسيم العجينة إلى نصفين، ولف النصف الأول من العجينة على ورق الخبز ثم وضع في الثلاجة لمدة خمس عشر دقيقة.

الخطوة الثالثة:

نقوم برص الكمية المتبقية في قالبٍ مدور للخبز مقاس 28 سم، ثم تمرغ طبقة من مربى المشمش بشكل متجانسٍ فوق العجينة.

الخطوة الرابعة:

تقطيع العجينة الملفوفة المثلجة بواسطة سكين حاد، وتوزع على السطح على شكل متشابك.

الخطوة الخامسة:

يتم خبز العجينة في فرنٍ مسخن على حرارة 180 درجة مئويّة لمدة من 30 إلى 35 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنيّاً ذهبيّاً.

الخطوة السادسة:

يتم تركها داخل القالب لتبرد وتقطيعها إلى مربعات أو أصابع، ثم رش عليها السكر البودرة وتقدم على الفور.

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