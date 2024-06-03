ينطلق في يوليو.. ما لا تعرفه عن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين

تنطلق فاعليات النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين يوميّ ٢ و٣ يوليو المقبل في القاهرة تحت عنوان "إفريقيا في عالم متغير.. إعادة تصور الحوكمة العالمية من أجل السلام والتنمية".

وتستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن هذا المؤتمر، والذي يأتي في إطار حرص مصر على دعم التعاون الإفريقي.

- تستهدف النسخة الرابعة من المنتدى المساهمة في صياغة رؤى إفريقية محددة لمواجهة كافة التحديات.

- حوارات بناءة وتبادل للخبرات والدروس المستفادة بما يساهم في بلورة استجابات شاملة لمواجهة التحديات ذات الطبيعة المتشابكة والمعقدة التي تواجهها القارة.

- مراعاة مبدأ الملكية والوطنية وخصوصية السياقات واتساقًا مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وأجندة الأمم المتحدة 2030 فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة.

- تتطرق المناقشات إلى عدد من الأولويات الإفريقية الهامة مثل سُبل تحقيق السلام والأمن في عالم مُتغير.

- تبني الحلول المُتكاملة في إطار دعم العلاقة بين السلم والأمن والتنمية والدفع قدمًا بجهود بناء السلام.

- منع نشوب النزاعات من خلال معالجة أسبابها الجذرية.

- تسليط الضوء على دور الدولة لبناء مؤسسات قادرة على الصمود من أجل تحقيق السلام المستدام في منطقتي الساحل والقرن الإفريقي.

- مناقشة أهمية التعليم من أجل بناء السلام باعتبار التعليم موضوع العام الجاري في الاتحاد الإفريقي.

- محورية دور الشباب والمرأة في جهود السلم والأمن.

- تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وبحث مستقبل الشراكات مع القارة.

- طرح المنظور الإفريقي إزاء أجندة المناخ والسلم والأمن.

منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين

تجدر الإشارة إلى أن مصر قد بادرت بإطلاق "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019، وفى إطار ريادتها لملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في إفريقيا، وقد تم تنظيم ثلاث نسخ سابقة من المنتدى، والذي يعد منصة رفيعة المستوى تجمع الأطراف الفاعلة من الحكومات وقادة المنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لمُناقشة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية وطرح مقاربات شاملة ومبتكرة للتصدي لها، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.