الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شخص إثر مشاجرة نشبت مع بعض الأشخاص فى أكتوبر

مشاجرة - ارشيفية
مشاجرة - ارشيفية

شهدت منطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة، مصرع شخص إثر مشاجرة نشبت مع بعض الأشخاص بسبب خلافات بينهم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص ووقوع قتيل جراء المشاجرة.

على الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص وكشف ملابسات الواقعة وأسباب المشاجرة.

وكشفت التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات بينهم نتج عنها مصرع شخص.

وتم إيداع الجثة المشرحة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شخص مشاجرة منطقة اكتوبر محافظة الجيزة مديرية أمن الجيزة

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