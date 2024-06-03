تزايد البحث، خلال الساعات الماضية، حول فضل صيام 10 أيام قبل عيد الأضحى، يأتى ذلك بالتزامن مع إقتراب شهر ذى الحجة، وعيد الاضحى المبارك ووقفة عرفات، حيث تعد العشر أيام الاوائل من شهر ذى الحجة ذات فضل كبير وعظيم لذلك يتساءل الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن فضل صيام العشر أيام الأولى فى شهر ذى الحجة.

صيام 10 أيام قبل عيد الأضحى

صيام 10 أيام قبل عيد الاضحى المبارك، أمر له فضل كبير وعظيم، حيث قال علماء الإفتاء أنه ثبتت أحاديث في فضل شهر ذي الحجة وخاصة العشر الأوائل من ذي الحجة، ويستحب في هذه الأيام الصيام لأنه من الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى في عشر ذي الحجة، ومن أحاديث فضل العشر من ذي الحجة ما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام – يعني أيام العشر - قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.

فضل صيام 10 ايام قبل عيد الأضحى

وكشف علماء دار الافتاء المصرية أن لـ10 أيام الأولى من شهر ذى الحجة فضل كبير، وصيامهم ينفع كثيرا، وروى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أيام أعظم ولا احب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

وروى ابن حبان رحمه الله في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفضل الأيام يوم عرفة».

العشر الأيام الأولى من ذى الحجة وفضلها

ويؤكد علماء الدين، أن الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف فيها العمل ويستحب فيها الاجتهاد فى العبادة وخاصة الصوم وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه.والعمل الصالح فى الأيام العشر الأوائل من ذى الحجة، أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقى أيام السنة، وروى ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام"، ويعنى الأيام العشر الأوائل من ذى الحجة، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد فى سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشىء" رواه البخارى.