من النقطة "صفر".. "إكسترا نيوز" ترصد دخول 200 شاحنة مساعدات إلى غزة

رصدت كاميرا قناة “إكسترا نيوز” دخول شاحنات المساعدات المصرية إلى قطاع غزة من النقطة صفر.

وقال مراسل "إكسترا نيوز" عوض الغنام، إن بوابة معبر كرم أبو سالم مفتوحة على مدار الساعة؛ لدخول مساعدات هائلة إلى الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الأشهر الماضية مساعدات مصرية خالصة إلا بعض المساعدات الدولية النادرة التي بين الحين والآخر سواء من مطار العريش الدولي أو من ميناء العريش البحري.

كما أكد أن إغلاق معبر رفح بقرار مصري خالص، حيث تؤكد مصر أنها لن تنسق مع الاحتلال من الجانب الآخر، متابعًا: "موقف مصر ثابت كما هو".

وتابع: "الدقيق أحد أهم المواد التي تدخل إلى قطاع غزة على مدار الساعة من معبر كرم أبو سالم، واليوم دخلت حوالي 200 شاحنة إلى قطاع غزة".