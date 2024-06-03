الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تموين الإسكندرية يشن حملات على أسواق السجائر مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق.

قامت إدارة تموين وسط تحت إشراف أحمد على رئيس الرقابة والدكتورة هيام حمدى مفتشة الإدارة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين بحملة تموينية على الأسواق، والتى أسفرت عن ضبط محل بازار، وذلك لقيامه بعرض وبيع سجائر مجهولة المصدر ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن عدد ١٩٨٠ فلتر سجائر مجهول المصدر وغير مصحوب بالفواتير الدالة على مشروعية حيازتها، وعدد ١٤٠ علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الداله على مشروعية حيازتها وعدد خمسة باكو عجائن منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي وعدد ٢ عبوة عصير منتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي وعدد ٦ باكو شيكولاتة منتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط محل بازار، وذلك لقيامه ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي وعرض وبيع سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الداله على مشروعيه حيازتها، وتم تحريز عدد ٢٢٥ علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مشروعية حيازتها وعدد ٤٥ علبة سجائر محلية بدون الفواتير الدالة على مشروعية حيازتها، قام ببيعها بأزيد من السعر الرسمي.

وضبط محل بازار، وذلك لقيام بعرض وبيع سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مشروعية حياتها عبارة عن عدد ٢٠٥ علب سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مشروعية حيازتها، وضبط محل، وذلك لقيامه بعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن عدد ٧٢ زجاجة مشروب مياه غازية ٣٠٠ ملل منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وعدد ٥ كيس مقرمشات منتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك العالمي، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

تموين الإسكندرية اسواق السجائر مجهولة المصدر تموين وسط والتجارة الداخلية التموين

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