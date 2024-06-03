الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شخصين فى انهيار سور مصنع زجاج بشبرا الخيمة

مصرع شخصين فى إنهيار
مصرع شخصين فى إنهيار سور مصنع

شهدت مدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية واقعة مؤسفة، حيث لقي شخصان مصرعهما، نتيجة انهيار سور مصنع للزجاج في منطقة الشرقاوية بحي غرب شبرا الخيمة، وجرى نقل الجثتين إلى المستشفى، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بانهيار سور مصنع للزجاج بطول 30 مترًا وارتفاع 6 أمتار في شارع عوض بمنطقة الشرقاوية، بحي غرب شبرا الخيمة.

انتقلت على الفور الأجهزة المعنية إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع كل من "عماد إبراهيم حسن" 58 عامًا، و"فرحانة عبدالله" 57 عامًا، وجرى نقلهما إلى مستشفى النيل في شبرا الخيمة لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

شبرا الخيمة مصرع شخصين انهيار سور مصنع زجاج امن القليوبية

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