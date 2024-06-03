«الزراعة»: تخفيضات 40%على أسعار اللحوم الحمراء

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة وإصلاح الأراضى، إن الوزارة استعدت لعيد الأضحى منذ ٦ أشهر، واتخذت جميع التدابير اللازمة لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها على مستوى الجمهورية.

وأوضح «سليمان»، لـ«الدستور»، أن الوزارة لديها ٣٠٠ منفذ على مستوى الجمهورية، لبيع اللحوم بتخفيضات، تتراوح بين ٣٠ و٤٠٪ مقارنة بأسعار الأسواق، مبينًا أن تراجع السعر يعود إلى عدم وجود حلقات وسيطة بين البائع والمستهلك، وكذلك انخفاض أسعار الأعلاف.

وأضاف: «لجنة الاستيراد بالوزارة تجرى حصرًا كاملًا للإنتاج المحلى، ومنذ ٦ أشهر استوردت كميات كبيرة من اللحوم الحية من إفريقيا بهدف الذبح الفورى، واستوردت رءوس ماشية من أوروبا بهدف التربية».

وأشار إلى متابعة مزارع الدواجن باستمرار، وتنفيذ حملات للتأكد من اتباع الإرشادات، بهدف توفير اللحوم البيضاء بأسعار مناسبة، مؤكدًا استمرار حملات التوعية من قبل الإرشاد الحيوانى لوضع الشروط الصحيحة للمُربين.