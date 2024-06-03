القوى السياسية: ننتظر حكومة بـ«فلسفة جديدة» وضبط الأسعار على رأس الأولويات خلال المرحلة المقبلة

وجه عدد من الأحزاب السياسية الشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، التى تقدمت باستقالتها، اليوم، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مثمنة التكليف الرئاسى لـ«مدبولى» بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار حزب «حماة الوطن» إلى أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى واجهت العالم، خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الحكومة تعاملت باحترافية مع الملفات كافة، وهو ما كان سببًا فى تخفيف آثار وحدة هذه التداعيات على المواطنين.

ولفت الحزب إلى أن إعادة تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة، تأكيد أن الحكومة أدت واجبها على النحو الأمثل.

وشدد على ضرورة أن يكون التشكيل الجديد للحكومة مرتكزًا على العديد من العوامل التى من شأنها تقوية الاقتصاد الوطنى، ليكون أكثر قوة فى مواجهة الصدمات، وكذلك استكمال مسيرة البناء والتنمية فى ضوء توجهات الرئيس السيسى نحو الجمهورية الجديدة.

كما توجهت كتلة الحوار بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى وحكومته المستقيلة على الفترة التى تولوا فيها المسئولية، وهى فترة مليئة بالتحديات: «اتفقنا واختلفنا مع الحكومة لكنها تظل حكومة وطنية مخلصة».

وأشارت «كتلة الحوار» إلى تطلعها لتولية حكومة سياسية تشعر بالمواطن وتقدر أعباءه وتسعى لتحقيق طموحاته المشروعة والعادلة، وتمنت للدكتور مصطفى مدبولى التوفيق فى اختيار عناصر الحكومة الجديدة على أسس من الكفاءة والمسئولية لابتكار حلول جديدة تعبر بالوطن من أزمته إلى تحقيق قفزات واسعة تستحق رضا المواطن.

وأكد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن استمرار «مدبولى» على رأس الحكومة يمثل تعزيزًا لاستقرار السلطة التنفيذية، مشيدًا بخطاب تكليف الحكومة الجديدة وما يتضمنه من أولويات الدولة، التى تمثل استراتيجية ومحددات واضحة للحكومة الجديدة فى ملف الأمن القومى وبناء الإنسان وتعزيز الهوية وتنشيط الاقتصاد.

وأشار «عبدالعزيز» إلى أن الحكومة المقبلة تأتى فى ظل نضج لتجربة الحوار الوطنى وأداء راقٍ لأغلبية التأثير فى البرلمان، وبالتالى هى سلطة تنفيذية تقابلها سلطة برلمانية تنضج وحوار وطنى فعال.

وشدد على أن الخطاب السياسى للوزراء فى الحكومة المقبلة لا يمثل «رفاهية»، بل هو أمر غاية فى الخطورة فى ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الملتهبة، وبالتالى أى أخطاء فى مخاطبة الرأى العام تمثل خللًا كبيرًا فى صلب عمل الوزير، وليس أمرًا ثانويًا، مؤكدًا ضرورة أن تقدم الحكومة المقبلة فلسفة جديدة وحلولًا ابتكارية وفعالة وناجزة، مذكرًا بأن الوزير دوره الحل، وليس تصدير المشكلات للشعب أو للنخب والبرلمان.

فيما أعلن النائب تيسير مطر، رئيس حزب «إرادة جيل»، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمين تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم ٤٢ حزبًا سياسيًا- عن ترحيبه بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة تكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة، تضم عددًا من الوزراء أصحاب الخبرات والكفاءات لتنفيذ تطلعات الشعب فى مستقبل أفضل وعلاج كل المشاكل والسلبيات.

وأكد «مطر» أن تحالف الأحزاب المصرية يثق فى كفاءة وقدرة الدكتور مصطفى مدبولى على قيادة الحكومة الجديدة بناء على ما أنجزه، وهو قادر على تنفيذ كل التوجيهات التى أصدرها الرئيس السيسى له.

وأعلن تحالف الأحزاب المصرية عن ترحيبه بالتكليفات التى وجهها الرئيس السيسى للحكومة الجديدة، خاصة وضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس الأولويات، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية والحفاظ على محددات الأمن القومى وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى والخطاب الدينى.

وقال «مطر» إن الحكومة الجديدة عليها مهام كبيرة سوف تضطلع بها خلال الفترة المقبلة، والشعب يتوقع أن تستكمل الحكومة نجاحها، خاصة الحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، متمنيًا التوفيق للدكتور مصطفى مدبولى.

وثمن حزب «المصريين الأحرار» حرص الرئيس السيسى على وضع محددات ومواصفات الوزير، بأن يكون على كفاءة وخبرة وقدرة، وأن يتبع سياسات واضحة تتوافق مع معطيات المرحلة من خلال الاستراتيجيات والتعامل الدقيق مع كل محور ووزارة مختصة.

وأكد الحزب أن تكليف الحكومة الجديدة لا يعنى تغيير أسماء فقط، بل يعنى تغييرًا فى السياسات من خلال التركيز على محاور أساسية، وضع خطوطها الرئيس السيسى فى توجيهاته الواضحة، والأولوية هى بناء المصرى، صحيًا وتعليميًا وثقافيًا، مع الحفاظ التام على الهوية الوطنية المصرية.

وثمن الحزب تكليف الرئيس السيسى للوزارات المعنية بالاقتصاد بالعمل على زيادة الاستثمارات والرقابة على الأسعار وضبط الأسواق.

ووجه حزب «المصريين الأحرار» الشكر للحكومة السابقة على ما قدمته خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن كل حكومة لها ما لها وعليها ما عليها؛ ويُعرب الحزب عن سعادته بوجود أمور واضحة مبشرة بالأمل وملامح عمل وخطوط عريضة وضوابط للوزارات ومعايير ومهام محددة، ويؤكد دعمه الكامل للحكومة الجديدة فى تحقيق الأهداف الوطنية للوصول إلى «مصر اللى بنحلم بيها».

ورحب المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة، بعدما تقدم الأخير باستقالة الحكومة، موجهًا الشكر للحكومة الحالية على ما قدمته من أداء فى ظل التحديات التى واجهتها مصر على مدار السنوات الأخيرة.

وأضاف «صقر»: «مرت حكومة مدبولى بتحديات، سواء المتعلقة بفيروس كورونا، وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية، وبعدها العدوان على غزة.. وتعاملت معها بحذر شديد وتجاوزتها».

وقال «صقر» إن تشكيل حكومة جديدة كان أمرًا متوقعًا ومنتظرًا، فى ظل الرغبة لدى القيادة السياسية فى إدارة جديدة تواكب التحديات المستقبلية، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس السيسى على أن تضم الحكومة الجديدة الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة المقبلة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو فى الأداء الحكومى ومواجهة التحديات التى تواجهها الدولة.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يأتى فى توقيت دقيق، حيث تواجه مصر تحديات على المستوى الاقتصادى وعلى مستوى الأمن القومى، الذى يفرض عليها أعباءً تحتاج إلى مواجهة حقيقية لتحقيق تطلعات الشعب المصرى فى التنمية والعيش حياة كريمة.