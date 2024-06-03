ما أبرز الملفات على طاولة الحكومة الجديدة؟

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن مصر تواجه مجموعة من التحديات الإقليمية والدولية في الوقت الراهن، والتحدي الكبير أمام الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها هو ملف الأمن القومي المصري، والحفاظ على ثوابت الدولة المصرية، وتأمين الحدود، والملف الاقتصادي.

وأشار صبري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن المواطن المصري تحمل تبعات أحداث عالمية، والحكومة تحملت الكثير ونشكرهم على ما بذلوه من جهد، ونتمنى مواصلة الإصلاح الاقتصادي.

ولفت إلى أن شركات القطاع العام حققت طفرة الفترة الماضية، ورأينا تطورًا في أداء الحكومة، وفي ملف الصادرات، والصناعة التي يجب أن تكون قاطرة لنمو الاقتصاد المصري.

وأردف: "محتاجين الفترة المقبلة زيادة مشاركة القطاع الخاص، وفتح الباب للاستثمار المحلي والأجنبي، كما أن الحكومة الجديدة عليها دور كبير في ملف الإعلام والتوعية، عليها التوضيح للرأي العام، والمكاشفة".

وختم بأن الشعب عنده يقين أن الرئيس السيسي يعمل دائمًا من أجل المواطن والأجيال القادمة، لذا يترقب ما ستقوم به الحكومة الجديدة.