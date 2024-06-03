منتخب مصر يواجه بوركينا فاسو بخطة هجومية.. وأكرم يقود الجبهة اليسرى

فضل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، السفر إلى غينيا بيساو، فى وقت مبكر، قبل مواجهة منتخبها يوم ١٠ يونيو الجارى، ليكون السفر صباح الجمعة المقبل، بعد ساعات قليلة من نهاية مباراة «الفراعنة» أمام بوركينا فاسو.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو على استاد القاهرة، مساء بعد غدٍ الخميس، قبل السفر إلى غينيا بيساو لمواجهة منتخبها، يوم الإثنين المقبل، فى إطار لقاءات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم ٢٠٢٦، وسط رغبة «الفراعنة» فى الحفاظ على صدارة المجموعة الأولى، التى يعتلى ترتيبها برصيد ٦ نقاط، من الفوز على جيبوتى وسيراليون.

وجاء قرار الجهاز الفنى بالسفر المبكر إلى غينيا بيساو، دون خوض أى تدريبات فى القاهرة، تحسبًا لأى ظروف طارئة قد تسبق هذه المباراة المهمة، إلى جانب رغبة حسام حسن فى تعود اللاعبين على الأجواء بصورة أكبر، وخوض مرانين فى هذه الأجواء قبل المباراة.

واستقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى على التشكيلة الأساسية التى سيخوض بها مباراة بوركينا فاسو، وتعتمد فى المقام الأول على الهجوم المتواصل منذ الدقيقة الأولى، بهدف إحراز التقدم، وعدم منح الفريق المنافس فرصة للهجوم على مرمى «الفراعنة»، واللعب بأريحية طوال المباراة.

وتعتمد خطة حسام حسن، التى سيخوض بها مباراة بوركينا فاسو فى المقام الأول، على انطلاقات محمد صلاح فى الجبهة اليمنى، ومحمود حسن «تريزيجيه» فى الجبهة اليسرى، بمعاونة مصطفى محمد كمحطة هجومية داخل منطقة جزاء المنافس، بهدف تشكيل خط هجومى قوى يكون قادرًا على تهديد مرمى بوركينا فاسو طوال المباراة.

أما فى منتصف الملعب فسيدفع المدير الفنى للمنتخب بـ٣ لاعبين هم: مروان عطية وحمدى فتحى وإمام عاشور، على أن يتولى الأخير مهمة صناعة اللعب، على أن يضم الخط الدفاعى ٤ لاعبين هم: محمد عبدالمنعم، ورامى ربيعة، ومحمد هانى، وأكرم توفيق.

وأصبح أكرم توفيق هو الأقرب لشغل مركز الظهير الأيسر أمام بوركينا فاسو، بعدما تحولت هذه الجبهة إلى أزمة داخل معسكر «الفراعنة»، وجرب الجهاز الفنى أكثر من لاعب فيها خلال التدريبات، فى ظل غياب محمد حمدى للإيقاف، وأحمد فتوح لإصابته فى العضلة الخلفية.

وتوصل مدرب «الفراعنة» إلى هذه التشكيلة بالتشاور مع معاونيه، وسط اتفاقهم جميعًا على خوض المباراة بطريقة هجومية، على عكس الطريقة الدفاعية التى اعتمد عليها حسام حسن فى مباراتى نيوزيلندا وكرواتيا، خلال البطولة الودية التى أقيمت فى القاهرة مؤخرًا.

وشهدت تدريبات منتخب مصر مناقشات بين حسام حسن ومحمد صلاح بشأن خطة المباراة، وكيفية استغلال انطلاقات الجناحين فى الوصول إلى مرمى بوركينا فاسو، دون اللجوء إلى الكرات العرضية، فى ظل تفوق دفاعات المنافس فى التعامل مع هذه الكرات، لتميزهم بأطوال عالية.