تعيين سامح لطفى لأمانة "حماة الوطن" بالقاهرة

قرر حزب حماة الوطن تعيين اللواء سامح لطفي بعضوية هيئة مكتب الأمين العام للقاهرة.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسى وبناء على توصيات المكتب التنفيذى لأمانة القاهرة بقيادة اللواء أ.ح/صلاح المعداوي، أمين عام القاهرة، والمهندس محمد جمال الدين، أمين تنظيم القاهرة.

وتوجه حماة الوطن بالشكر لحكومة د.مصطفى مدبولي، التي تقدمت باستقالتها اليوم، إلى الرئيس السيسي.

وأشار الحزب إلى أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي واجهت العالم، خلال الفترة الأخيرة، إلا أنها تعاملت باحترافية مع الملفات كافة، وهو ما كان سببًا في تخفيف آثار وحدة هذه التداعيات على المواطنين.

ولفت إلى أن إعادة تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة الجديدة، تأكيد أن الحكومة قامت بواجبها على النحو الأمثل.

وشدد على ضرورة أن يكون التشكيل الجديد للحكومة مرتكزًا على العديد من العوامل التي من شأنها تقوية الاقتصاد الوطني، ليكون أكثر قوة في مواجهة الصدمات، وكذلك استكمال مسيرة البناء والتنمية في ضوء توجهات الرئيس السيسي نحو الجمهورية الجديدة.