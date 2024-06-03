"موازنة النواب" تقيم أداء الحكومة المستقيلة وتعاملها مع الملفات المختلفة

في ظل التحديات العالمية

أوضح النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة تقييمه لأداء الحكومة المستقيلة وتعاملها مع الملفات المختلفة، خاصة في ظل التحديات العالمية، قائلًا: "نشكر الحكومة على ما قدمته من مجهود خلال الفترة السابقة، حيث أخذت الحكومة المستقيلة معظم وقتها في فترة صعبة جدًا، والتي تمثلت في أربع سنوات بها أحداث متتالية وظروف متتالية، والكثير من الصعوبات والتحديات الداخلية والخارجية، بدءًا من موجة التضخم العالمية ثم أزمة فيروس كورونا، تليها الحرب الروسية الأوكرانية، الأوضاع المحيطة بنا على المستوى الإقليمي في ليبيا أو السودان أو غزة.

وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، عبر قناة dmc، أن كل ذلك ترتب عليه صعوبات وتحديات كبيرة صعبة، وكان لها تأثير مباشر وغير مباشر على معظم دول العالم وعلى مصر، وقد ترتب على ذلك صعوبات كثيرة خاصة في الأوضاع الاقتصادية والمالية، ارتفاع كبير في معدلات التضخم وفي مستوى الأسعار فيما يتعلق بالنفط والمواد الغذائية، سلاسل الشحن، النقل، أسعار الفائدة، كل هذه كانت تحديات خلال السنوات السابقة، أي أن الحكومة المستقيلة بذلت ما استطاعت من جهد للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي.