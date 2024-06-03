الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الهيئة العامة للاعتماد: طفرة غير مسبوقة بالمنظومة الصحية في جنوب سيناء

الهيئة العامة للاعتماد
الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد.

ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة، فقد حصلت عيادات بهية (مركز بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي) على اعتماد GAHAR.

كما حصلت كلا من مستشفى مجمع الشفاء ببورسعيد، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج- القاهرة، ومركز الحياة سكان بالإسكندرية، وعيادات الأمين التخصصية بالقاهرة على الاعتماد وذلك بعد تقييم الخدمات الصحية وفقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (اسكوا ISQUA)
 

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وأشاد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بحصول 4 وحدات ومراكز طب أسرة بجنوب سيناء على شهادة الاعتماد الصادرة عن الهيئة، وهي: مركز طب أسرة دهب، مركز طب أسرة الرويسات بشرم الشيخ، مركز طب أسرة المنشية، وحدة طب أسرة وادي مندر، مؤكدا ان محافظة جنوب سيناء تشهد خطوات غير مسبوقة بالمنظومة الصحية مما يمهد لاحتلالها مكانة مرموقة في السياحة العلاجية،  كما وجه التهنئة لفريق العمل بمستشفى النصر ببورسعيد حيث شملت قرارات اللجنة تجديد اعتماد مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد لمدة 3 سنوات.

معايير الهيئة العامة للاعتماد

وأكد على أهمية حصول عيادات بهية (مركز بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي) على الاعتماد وفقا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والاستفادة من تجهيزاتها المتطورة والكوادر الطبية المتميزة بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة من التأمين الشامل لمرضى السرطان وفقا لأعلى معايير الجودة، ودعم جهود الدولة المبذولة بملف محاربة مرض السرطان من أجل حماية سيدات مصر من خلال مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة المصرية.

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وأضاف أن  منظومة التأمين الصحي الشامل تعد أحد الأسس الرئيسية لبناء نظام صحي عادل وفعال يضمن وصول جميع المنتفعين  لكافة لخدمات الصحية بما يتفق مع أعلى مستويات الجودة العالمية، لافتا إلى أن التنوع بين القطاعات الصحية التي تعمل تحت مظلة التأمين الشامل يساعد على خلق التنافسية من أجل تقديم خدمة صحية أمنة وذات جودة بما يحقق مصلحة المريض ورضاه عن مستوى الرعاية الصحية.

الرقابة الصحية سرطان الثدي GAHAR المستشفيات الخاصة مستشفى النصر التخصصي معايير الجودة السياحة العلاجية

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