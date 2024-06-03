الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أهل الكهف" لـ خالد النبوى ينضم لقائمة أفلام عيد الأضحى

فيلم أهل الكهف
فيلم أهل الكهف

استقرّ صناع فيلم “أهل الكهف” الذي يخوض بطولته الفنان خالد النبوي على طرحه ضمن موسم عيد الأضحى المقبل بعد عدة تأجيلات خلال الفترة الماضية، ليعرض يوم 12 يونيو الجاري.

أبطال وصناع فيلم أهل الكهف

“أهل الكهف” يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبدالرحمن أبوزهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

تفاصيل فيلم أهل الكهف

فيلم مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير".

يعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارًا للموت.

خالد النبوي فيلم “أهل الكهف” موسم عيد الأضحى غادة عادل عيد الأضحى

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