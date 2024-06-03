الحلم أصبح حقيقية.. ريال مدريد يعلن ضم كيليان مبابي رسميًا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني بشكل رسمي اليوم الاثنين، ضم الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال حر لمدة 5 سنوات مقبلة.

وجاء التعاقد مع مبابي بعد أقل من يومين على تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا إثر الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني في النهائي 2-0.

مسيرة مبابى مع الأندية

وبدأ كيليان مبابي مسيرته ضمن صفوف نادي إيه إس بوندي للشباب، وانتقل منه لصفوف نادي كليرفونتين بنفس المرحلة العمرية في صيف 2011 وبعد موسمين انضم لشباب فريق موناكو في صيف 2013، وصعد لفريق تحت 19 عامًا في عام 2015 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي الفرنسي في شتاء 2016، وتألق مع الفريق وجذب أنظار الأندية الأوروبية له، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 معارًا مع شرط شراء في نهاية الإعارة، فعّله باريس في صيف 2018 ليصبح لاعبًا للفريق بشكل نهائي.

ومثل كيليان مبابي المنتخب الفرنسي في مرحلتي تحت 17 و19 عامًا قبل أن ينضم للمنتخب الأول ويشارك للمرة الأولى في 25 مارس 2017، ومنذ ذلك الحين لعب 77 مباراة وسجل 46 هدفًا وصنع 31 لزملائه في الفريق.