الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحلم أصبح حقيقية.. ريال مدريد يعلن ضم كيليان مبابي رسميًا

مبابي
مبابي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني بشكل رسمي اليوم الاثنين، ضم الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال حر لمدة 5 سنوات مقبلة.

وجاء التعاقد مع مبابي بعد أقل من يومين على تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا إثر الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني في النهائي 2-0.

مسيرة مبابى مع الأندية

وبدأ كيليان مبابي مسيرته ضمن صفوف نادي إيه إس بوندي للشباب، وانتقل منه لصفوف نادي كليرفونتين بنفس المرحلة العمرية في صيف 2011 وبعد موسمين انضم لشباب فريق موناكو في صيف 2013، وصعد لفريق تحت 19 عامًا في عام 2015 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي الفرنسي في شتاء 2016، وتألق مع الفريق وجذب أنظار الأندية الأوروبية له، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 معارًا مع شرط شراء في نهاية الإعارة، فعّله باريس في صيف 2018 ليصبح لاعبًا للفريق بشكل نهائي.

ومثل كيليان مبابي المنتخب الفرنسي في مرحلتي تحت 17 و19 عامًا قبل أن ينضم للمنتخب الأول ويشارك للمرة الأولى في 25 مارس 2017، ومنذ ذلك الحين لعب 77 مباراة وسجل 46 هدفًا وصنع 31 لزملائه في الفريق.

ريال مدريد كيليان مبابي مبابي باريس سان جيرمان سان جيرمان

مواد متعلقة

مبابى يكشف لـ"ماكرون" موعد إعلان انتقاله لصفوف ريال مدريد

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

تحويل مجمع التحرير إلى "فندق عالمى".. الأعمال تنتهى فى ديسمبر 2025

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

بيان مشترك.. مصر و4 دول عربية تؤكد أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع "مقترح بايدن"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

مؤتمر الأمن السيبراني

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل